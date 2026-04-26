昨年趣里と結婚、グループ脱退、第1子誕生と激動だった三山凌輝が27歳を報告
BE:FIRST元メンバーで俳優の三山凌輝が26日にInstagramを更新。27歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】趣里、生まれてきた我が子との2ショット公開
2025年11月にBE:FIRSTを脱退し、プライベートでは同年8月に女優の趣里との結婚を発表、翌月には第1子誕生を報告していた三山。今回の投稿では「27歳になった人と1歳になった犬です」と愛犬との2ショットを公開。写真には愛犬と仲睦まじく寄り添う姿が収められている。
投稿の中で三山は「全人類の脳裏に焼き付ける事を証明します。今年も何卒宜しくお願い致します」とつづっている。
引用：「三山凌輝」Instagram（＠ryokimiyama_official）
【写真】趣里、生まれてきた我が子との2ショット公開
2025年11月にBE:FIRSTを脱退し、プライベートでは同年8月に女優の趣里との結婚を発表、翌月には第1子誕生を報告していた三山。今回の投稿では「27歳になった人と1歳になった犬です」と愛犬との2ショットを公開。写真には愛犬と仲睦まじく寄り添う姿が収められている。
投稿の中で三山は「全人類の脳裏に焼き付ける事を証明します。今年も何卒宜しくお願い致します」とつづっている。
引用：「三山凌輝」Instagram（＠ryokimiyama_official）