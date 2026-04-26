オズワルド伊藤俊介（36）が26日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にスペシャルキャスターとして生出演。後輩芸人とのキャバクラ訪問時のエピソードを語った。

伊藤が谷原章介、鈴木唯アナウンサーとともにレギュラー出演する4月開始の新番組。この日は伊藤の吉本後輩となるエバースの佐々木隆史（33）町田和樹（34）がゲスト出演した。

冒頭でエバースは、谷原から「どうですか、情報番組で共演」と、伊藤との共演を聞かれると、町田は「もう本当ビックリですね、伊藤さんがこの時間に情報番組をやっている」と本音。佐々木は「こんな野良犬でも紛れ込めるんだ」と毒を吐き、伊藤が苦笑すると、町田がすかさず「昔はこの時間から『もう1件飲みに行こう』とか言ってました」と暴露し、スタジオに驚きの声があがった。

伊藤は「今は野良犬でもトリミングしてますから」と釈明し、谷原は「そうだね、お風呂さえ入っていればね」と冷静に突っ込んだ。

谷原は「どっちと仲いいの？」とエバースとの交流を聞くと、伊藤は「どっちとも」とした上で「佐々木はお酒飲めないので、町田の方が」と説明。町田も「飲みに連れて行ってもらうのは僕の方が」と話した。

伊藤は「町田はよく、キャバクラとか一緒に行ったり」と振り返ると、「キャバクラ連れて行ったら女の子に夢中で、俺に肩を入れ出したり」と、町田が伊藤をさえぎるようなそぶりを再現。谷原が「放送終わったらぜひ朝キャバ行ってくださ〜い」とツッコむと、伊藤は「行くわけないでしょ」、町田も「行かないですよ、この後」と即答した。