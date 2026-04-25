パ・リーグ3試合の結果

パ・リーグ公式戦は25日、各地で3試合が行われた。リブワーク藤崎台球場ではロッテが5-0でソフトバンクに勝利した。

ロッテは先発の種市篤暉投手が左足痛により初回2死三塁で緊急降板するも、急遽登板した八木彬投手が好投し3勝目を挙げた。打線は2回、佐藤都志也捕手の1号3ランなどで4点を先制。4回にも佐藤に2号ソロが飛び出し、ソフトバンク先発の上沢直之投手を攻略。ソフトバンクは計6安打無得点に終わった。

オリックスは京セラドームでの日本ハム戦に4-2で勝利。初回に太田椋内野手の適時二塁打で先制。同点とされた5回には再び太田の2点適時二塁打で勝ち越した。先発の高島泰都投手は5回1失点で2勝目。7回のピンチでは吉田輝星投手らが好救援を見せた。日本ハムは打線が散発5安打と振るわなかった。

西武は楽天モバイル最強パークでの楽天戦に9-7で勝利した。初回に林安可外野手らの適時打で先制。4回に楽天・辰己涼介外野手の3号3ランで逆転を許すが、5回に同点に追いついた。

8回、2死二塁から渡部聖弥外野手の適時三塁打や林の2号2ランなどで一挙4点を奪い勝ち越した。リリーフ登板した篠原響投手がプロ初勝利。楽天は8回に伊藤裕季也内野手の3号2ランで反撃するも及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）