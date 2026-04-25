Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

桜の季節が終わり、もうすぐ梅雨がやってくる。この時期に傘を新調する人も多いと思いますが、みなさんは何を基準に選びますか？

たたみやすさやサイズ感も重要ですが、今回は乾かす手間も少ない強撥水な折りたたみ傘「NEXレインゼロ」をご紹介します。

99%UVカット機能で日傘としても使えるなど、これからの季節に重宝する1本だと感じたのでぜひ参考にしてみてください。

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想像以上に撥水する

Photo: Haruki Matsumoto

百聞は一見にしかずということで、さっそく「NEXレインゼロ」に水をかけてみたのがこちら。

動画でもはっきり分かる圧倒的な撥水力により生地に水滴が全く残っていません。

Photo: Haruki Matsumoto

この撥水力はナノコーティングによるもの。生地に乗るとキレイな水玉になり、面白いほど転がっていきます。

この性能のおかげでサッと振るだけで水分がほぼゼロになるので、オフィスや自宅に戻った際でも乾かす手間が不要なのが助かりました。

日本の夏、もう必需品

Photo: Haruki Matsumoto

老若男女問わず日傘が当たり前になった近年。「NEXレインゼロ」も今どきの晴雨兼用タイプなので雨の日以外も活躍できるのがポイント。

メーカー公称値ではUV99％カットとのことなので、灼熱の日でも日陰とともに移動できますね。

Photo: Haruki Matsumoto

撮影時の日差しはまだそこまで強力ではなかったものの、頭上にかざすとしっかりと遮熱と遮光は実感できましたよ。

折れにくい工夫もあり

Photo: Haruki Matsumoto

生地は二層構造になっているため、強風もある程度いなして反対に折れ曲がるのを防いでくれます。

Photo: Haruki Matsumoto

骨組みはアルミ製ではなく耐久性に優れたグラスファイバー素材を採用。ガラス繊維を樹脂で固めた素材なので錆びにくいという点も長持ちの秘訣ですね。

Photo: Haruki Matsumoto

開閉はもちろんワンプッシュ式。定番機能ですがやっぱりあると便利ですよね。

カラーは潔く黒1色

Photo: Haruki Matsumoto

カラーは黒のみの1色展開。骨組みから生地までオールブラックなので、特に男性には使いやすいかと。

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生地が二重構造で少し厚みがあるため収納時は少し太めに感じました。薄型バックパックの傘ホルダーだと少し窮屈になる可能性もありますが、一般的な折りたたみ傘のサイズ感として著しく大きいわけではないので持ち運びに困ることは無いでしょう。

Photo: Haruki Matsumoto

超撥水で乾燥の手間なし＆雨晴兼用で耐久性も高めなので、梅雨に向けての選択肢としてチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりyukialioneより製品貸与を受けております。