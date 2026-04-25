鳥取vs熊本 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節](Axis)
※14:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 88 バーンズ・アントン
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 14 河村匠
DF 34 鄭翔英
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 16 田制裕作
MF 32 高柳郁弥
FW 9 篠田大輝
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 13 飯星明良
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 26 戸田峻平
MF 15 三島頌平
MF 17 永井颯太
MF 19 渡邉怜歩
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 10 鹿取勇斗
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
※14:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 88 バーンズ・アントン
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 14 河村匠
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 16 田制裕作
MF 32 高柳郁弥
FW 9 篠田大輝
FW 72 チャ・ウォンジュン
監督
林健太郎
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 13 飯星明良
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 26 戸田峻平
MF 15 三島頌平
MF 17 永井颯太
MF 19 渡邉怜歩
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 10 鹿取勇斗
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏