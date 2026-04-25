クリーンの新作オードパルファム♡甘くきらめくシュガーの香り登場

ナチュラルで心地よい香りを提案するクリーンから、新作フレグランスが登場♡環境に配慮したものづくりでも注目されるブランドが、今回届けるのは“シュガーのきらめき”をテーマにした優しい香り。甘さの中に温もりと懐かしさを感じる、日常にそっと寄り添うフレグランスです♪

シュガーの輝きをまとう香り

「クリーン シュガーコーティッド オードパルファム」は、結晶化したシュガーが光を受けて輝くような、繊細でやわらかな香りが魅力。

素肌にシュガーをまとったかのような軽やかさで、甘さがふわりと広がります。

温もりあるムスクとほのかなフローラルが溶け合い、ラストにはきらめくシュガーの余韻が残る、忘れがたい印象に仕上がっています。

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香調とノートの魅力

香調はフルーティグルマン。甘さの中にも奥行きを感じる香り構成です。

・TOP：ココナッツシュガー、ピスタチオ、マリンアコード

・MID：オレンジブロッサム、ジャスミン、ソーラーウッド

・DRY：フィジームスク、メルティッドアンバー、オークモス

調香はSteven Claisseが担当。甘くまばゆいだけでなく、透明感と洗練さも感じられる絶妙なバランスが特徴です。

さらに「クリーン クラッシック アップルブロッサム」とのレイヤリングもおすすめで、自分らしい香りの楽しみ方が広がります。

商品情報とこだわり

クリーン シュガーコーティッド オードパルファム



価格：30mL 6,820円（税込）／60mL 11,550円（税込）

エココンシャスなパッケージと製造工程を採用し、必要不可欠な原料のみを厳選するなど、環境への配慮も魅力のひとつ。香りだけでなく、ブランドの姿勢にも共感したくなる一本です。

発売日：2026年4月22日(水)

甘くやさしい香りで心満たす

やさしく包み込むような甘さと、どこか懐かしさを感じるクリーンの新作オードパルファム。日常にさりげなく寄り添い、気分をふんわりと高めてくれる香りは、自分へのご褒美にもぴったりです♡

軽やかでクセになるシュガーの香りを、ぜひ毎日のワードローブに取り入れてみてください♪