本拠地ナショナルズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季11号同点ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で、5-4で勝ったチームに貢献。直近10戦7発の量産態勢となり、ウィル・ベナブル監督も「本当に最高。彼は特別な選手だ」と絶賛した。

1点を追う4回、村上のバットが火を噴いた。相手の2番手マイコラスのチェンジアップをとらえ、中越えの同点ソロ。飛距離415フィート（約126.5メートル）の豪快弾で、シカゴのファンを熱狂に包んだ。この時点でアルバレス（アストロズ）に並んで本塁打数メジャートップタイに。年間68本塁打ペースとした。

米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」では試合後、ベナブル監督が取材に応じる様子が伝えられた。村上について「あんなことができる選手がチームにいてくれるのは、本当に最高だ。あの球に対しても、スタンドまで運んでしまうんだからね。彼は特別な選手だ。彼が私たちのチームにいてくれることを、本当に嬉しく思っている」と絶賛していた。

22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦で今季10号本塁打を放ち、ホワイトソックスの球団記録に並ぶ5試合連続ホームランをマーク。これはメジャーの新人としても最長タイ記録だった。6試合連続ホームランはならなかったものの、新人離れしたペースで本塁打を重ねている。

昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。開幕から3試合連続ホームランと上々の滑り出しだった。その後はヒットが出ない時期もあったが、OPSは高水準をキープ。現時点でメジャー3位の1.020としている。



（THE ANSWER編集部）