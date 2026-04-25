「ドバっと出るともったいない…！」理想が形になった100均の詰め替え容器

セリアの『詰め替え用チューブボトル』は、ちょっとだけ使いたい！を叶えてくれる優秀トラベルグッズ。極細ノズルで量を繊細に調整でき、ドバッと出るアクシデントを防止。漏れにくいので持ち運びも安心で、ポーチの軽量化にも貢献します。日常のメイク直しや旅行などにもぴったりな便利グッズです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：詰め替え用チューブボトル

価格：￥110（税込）

容量（約）：7ml

入数：2個

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446059349

出し過ぎを防ぐ！セリアの詰め替えグッズが優秀なんです。

ポーチの中で地味にストレスだった問題を解決してくれるアイテムを、セリアのトラベルグッズ売り場で発見しました。

それがこの『詰め替え用チューブボトル』。一見シンプルな小分け容器ですが、使ってみるとかなり優秀だったのでご紹介します。

最大の特徴は、ペン先のように極細なノズル。リキッドファンデーションやアイクリーム、ハンドクリームなど、ちょこっと使いがしたいコスメの持ち運びにぴったりです。

よくあるドバッと出てきてしまう問題が起こりにくく、指で押した分だけ少しずつ出るので、繊細に量のコントロールができます。

また、ノズルが細いので逆さにしても中身が漏れず、キャップ付きなのも安心ポイント。ポーチの中で大惨事になりにくく、持ち運び用としてかなり優秀です。

スリムな2本セットなので、朝用・夜用と分けたり、用途別に使い分けることもできます。ポーチの隙間にもスッと入るサイズ感で、荷物を軽くしたい人に嬉しい設計です。

ミニマルに携帯できる！セリアの『詰め替え用チューブボトル』

ただ、詰め替え時には少しコツが必要。入口がかなり小さめのため、粘度の高いクリームだとやや詰め替えにくさを感じるかもしれません。

とはいえ、コスメのノズルをそのまま差し込んで充填すれば、周りを汚さずスムーズに移し替えられます。

少量サイズなので、中身が劣化する前に使い切れるのも嬉しいポイント。日中のメイク直し用コスメや乾燥対策の保湿アイテムにはもちろん、短期旅行や出張時のスキンケアの持ち運びにも最適です。

今回はセリアの『詰め替え用チューブボトル』をご紹介しました。

必要な分だけをスマートに持ち運べるセリアの詰め替えボトル。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。