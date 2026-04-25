◇NBAプレーオフ1回戦・第3戦 レイカーズーロケッツ（2026年4月24日 トヨタ・センター）

レイカーズの八村塁（28）が24日（日本時間25日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第3戦の敵地ロケッツ戦に先発出場。第1QからFG成功率100％でチーム最多16得点の大活躍を見せた。チームは39ー32とリードして第1Qを終えた。

前回の試合となった21日（同22日）の第2戦では豪快なアリウープダンクや3本の3Pシュートなど13得点の躍動。チームも前半からのリードを守り切って2連勝を飾った。

勝てば王手がかかる第3戦も先発出場すると第1Qから躍動した。開始早々にレブロン・ジェームズのアシストを受けて、左コーナーから3Pシュートを沈めてチーム初得点。残り10分18秒には左コーナーからドライブインして相手の反則を誘った。フリースローを1本決めた。

残り9分26秒にはゴール下でフェイダウェイショットを決めると、残り8分53秒にはトップ付近から3Pシュートを沈めて連続得点を挙げた。残り7分28秒にはアリウープダンクも叩き込んだ。残り3分40秒には右コーナーから3Pシュートを決めた。残り55秒にはフェイダウェイショットを決めた。第1Qはフル出場でチームに貢献した。

八村は12分フル出場でチーム最多16得点1リバウンド1アシストをマーク。シュートは6本試投で全て成功。3Pシュートも3本決めきった。