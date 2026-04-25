Travis Japan七五三掛龍也、白シャツ＆黒ネクタイのスーツショット公開！「実際に会社員として働いたらこんな感じかな？」

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Travis Japanの七五三掛龍也が、4月28日に発売される『Oggi』6月号に登場する。

■静かなオフィスで動き出す“秘密の恋愛”

働く女性に寄り添うリアルな世界観と、心をくすぐるストーリーで支持を集める『Oggi』の人気スーツ企画。今回は完全無欠のアイドル力で魅了する七五三掛龍也を迎え、“後輩社員とのオフィスラブ”という胸キュン必至のストーリーを届ける。

舞台は同じ部署で働くオフィス。後輩の彼と仕事の合間に交わす何気ない会話やふとした視線、距離が縮まる瞬間――きっかけは彼からのまっすぐな告白だった。

“職場での秘密の関係”という緊張感と、ときめきが同時に走る本テーマ。七五三掛自身も「告白するとしたら、会社の中では言えないと思います（笑）」と語るように、まるで同じ空間にいるかのような没入感とともに、ページをめくるたびに関係性が深まっていく展開が楽しめる。

■等身大の言葉が詰まったインタビュー

今回のシチュエーションは、過去にTravis Japanで『Oggi』に出演した際に、七五三掛自身が憧れると回答した“上司との秘密の恋”というアイデアをベースに発展させたもの。端正なスーツスタイルで魅せる凛とした佇まいと、ふとした瞬間に覗く甘い表情。そのコントラストは本企画ならではの見どころだ。

インタビューでは、「実際に会社員として働いたらこんな感じかな？ と妄想が膨らみました」と話す七五三掛。さらに、働く人のどんな部分に惹かれるかを尋ねると「プロフェッショナルな人から不意に人間らしさが見えたときにグッときます」と価値観を語る。

また、同世代の『Oggi』読者と同じように、先輩として後輩への接し方に悩む一面も明かしつつ、七五三掛流の後輩への接し方について回答。自分自身の機嫌の取り方や仕事でやりがいを感じる瞬間など、等身大の言葉が詰まったインタビューとなっている。

■「やりたいことが徐々に叶っている」（七五三掛龍也）

「30代を迎えた今、やりたいことが徐々に叶っていることを実感できています」と話す七五三掛。一方で「まだ模索中です」とも語り、今の自分と丁寧に向き合っている様子が印象的だった。

まっすぐな言葉に、思わず背中を押される読者も多いはず。誌面では、そんな七五三掛から仕事を頑張る『Oggi』読者へ向けた素敵な直筆メッセージも掲載。ぜひ、チェックしよう。

■書籍情報

2026.04.28 ON SALE

『Oggi』6月号

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

■関連リンク

『Oggi』公式サイト

https://oggi.jp/

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/