Sonos Era 300 スマートスピーカー

AmazonにてSonosのオーディオデバイスが特別価格で販売されている。期間は5月4日23時59分まで。

対象商品には、Sound Motionテクノロジーを搭載したプレミアムサウンドバー「Arc Ultra」やDolby Atmos対応のスマートスピーカー「Era 300」、ワイヤレスサブウーファー「Sub 4」など、オーディオデバイス各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Sonos Arc Ultra プレミアムサウンドバー

画期的なSound Motionテクノロジーを搭載し、洗練されたデザインで、より明瞭な会話、豊かな低音、あらゆる方向から聴く人を包み込むきめ細かなサウンドが楽しめるサウンドバー。Dolby Atmos（ドルビーアトモス）で9.1.4空間オーディオ体験を生み出し、新たな次元の臨場感が楽しめる。また、新機能AIスピーチエンハンスメントでセリフの明瞭さを細かく調節できる。

付属のHDMIケーブルを使用してすばやく設定でき、テレビのリモコンで手軽に操作できる。Sonosアプリ、サウンドバー本体のタッチ操作、Sonos Voice Control、あるいはAmazon Alexaも利用可能。また、また、Wi-FiやBluetooth接続で音楽などをお気に入りのサービスからストリーミングが楽しめる。「Sonos Sub 4」とリアスピーカーとして「Sonos Era 300」を追加すれば、究極のDolby Atmosサラウンドサウンド体験も可能となる。

Sonos Sub 4 ワイヤレスサブウーファー

脈打つようなピュアな低音が楽しめるワイヤレスサブウーファー。Sonosサウンドバーやスピーカーとペアリングすると、体に響き渡る低音で映画やテレビ番組、音楽の臨場感を高める。2つのフォースキャンセリングウーファーが音の歪みを除去する。

また、インテリアにもなるアイコニックなデザインはそのままに、マットな仕上げでリニューアル。電源ケーブルを挿し込んでSonosアプリを開けば、数分で設定できる。Wi-Fi対応で、場所を選ばず部屋のどこにでも設置可能、縦向きにも横向きにも、ソファの下にも設置できる。

2台を「Sonos Arc Ultra」や「Sonos Arc」とペアリングすれば、深みのある低音と立体感のあるサウンドが楽しめる。