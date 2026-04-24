サッカー元なでしこジャパンでタレントの丸山桂里奈（43）が24日、自身のインスタグラムを更新し、キッチンをリフォームしたことを報告した。

丸山は「キッチンをリフォームしました だいぶびっくりするくらい変わりました」とつづり、白基調のキッチンで、ダイニング側にはタイルで絵を作った写真などを投稿した。

また「家事ラクで本当にリフォームしてよかったなぁと 今は綺麗を保ってますが、ずっと保てるように頑張ります!!!!!!」と誓った。

タイルの絵については、リフォームの様子を紹介した23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」で「スタジオでタイルがあんまり評判良くなかったですが、、、笑 娘からは二重丸いただいてますからそれで良しです」とし、最後にハッシュタグをつけて「#ぜひみなさまおすすめです #毎日キッチン立つから最高」と喜びをつづった。

元女子プロレスラーでタレントの北斗晶も「うちもやりたい」とコメント。そのほかにも「ほんと素敵なキッチンに変身しましたね」「タイル、素敵です」「全然違いますねオシャレ!!」「色合いも素敵可愛いです」「使いやすそうですねぇ〜」などの声が寄せられていた。