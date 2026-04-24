パイロットが「生き延びる」ための道具

どれほど最新鋭機を操って地上に対して圧倒的な優位を握っていたとしても――パイロットは撃墜された瞬間、その力関係は一変します。空では「狩る側」だったパイロットは、地上に降りた途端、「狩られる側」へ。立場は一瞬で容赦なく逆転するのです。

【お守り】これがパイロットのサバイバル銃です（写真）

2026年4月3日、イランで作戦中のF-15Eが墜落し、パイロットが敵地に脱出しました。アメリカ軍は6日、大規模な戦闘捜索救難（CSAR）部隊を投入し、救出に成功したと発表しました。

この3日間、F-15Eの後席から脱出し負傷したシステム士官の空軍大佐は、「敵に発見されれば終わり」という極限サバイバルの時間を過ごしたはずです。味方には見つけてほしいが、敵からは隠れたい。逃げるパイロットの姿は映画や小説になりやすいサスペンスです。身を守るのは拳銃1丁やナイフのみというのもお馴染みの設定です。

実際のアメリカ軍用機の緊急脱出用射出座席にはサバイバルキットが取り付けられ、無線機、医療品、食料、発煙筒などが収められ銃も含まれています。その銃はサバイバルキット専用に設計されたもので「搭乗員用自衛火器」（Aircrew Self Defense Weapon：ASDW）と呼ばれています。

正式名称はGAU-5/A、アメリカ軍で広く使われているM4カービン銃の派生型です。コンパクトにするため2分割でき、30秒以内に結合と分解が可能です。30発入り弾倉4個が付いています。

サバイバルキット全体の重量は約18kgとされますが、GAU-5/Aと弾薬を合わせると重さは約3kgという容量を占めてしまいます。限られた機内容積に収め、不時着という極限状況で持ち運ぶ――そのような制約のある装備に銃を入れるという選択は、特別な意味があります。

銃とは、敵兵との戦闘を想像しがちです。しかし実際の用途は、それだけではありません。狩猟による食料確保、あるいは野生動物から身を守るためという用途こそが重視されています。つまり、この種の銃は「敵を倒す武器」ではなく、「生き延びるための道具」なのです。

宇宙にも銃!?

実はこの発想は地上にとどまりません。折しも4月の同じ時期に有人月周回計画「アルテミスII」が56年ぶりに月の裏側を飛行するという偉業を達成しましたが、宇宙にも銃を持ち出した時代があったのです。もちろんエイリアンと戦うためではありません。

旧ソ連では、航空機パイロットだけでなく宇宙飛行士のサバイバルキットにも銃が含まれていました。帰還した宇宙船がシベリアの奥地に着陸するためで、用途は狩猟や野生動物対策でまさに生き延びるための道具でした。

当初は小型拳銃でしたが、1965年3月にボスホート2号の飛行士がタイガ地帯に着陸して実際にクマと対決する羽目（！）となり、火力不足が指摘され専用銃のTP-82が開発されました。銃身が3本で2本が散弾用、1本がAK-74用の5.45mm弾を発射するライフル銃という特殊な構造でした。2006年まで実装されていたそうですが、使われた例はないようです。

一方でアメリカは、宇宙船の海上回収を前提としていたため銃は装備していません。

興味深いのは、1974年に打ち上げられたサリュート3号です。この宇宙ステーションには23mm機関砲が搭載されていました。当時はアメリカのスペースシャトルが開発中で、将来的な干渉や再使用型宇宙船による奪取への警戒があったと考えられています。スペースシャトルが実用化された頃にはサリュートは大気圏に再突入して消滅していましたが、当時からすでに宇宙も競争領域だったのです。

日本は銃の代わりに……

では日本はどうでしょうか。航空自衛隊のパイロットが携行するサバイバルキットには銃は含まれていません。その代わりに釣り具などが装備されています。専守防衛で、基本的に敵地で活動しない、日本周辺が海であるという運用環境を反映したものです。また、アメリカ軍ほどの戦闘捜索救難（CSAR）体制はありませんが、世界でも唯一無二の救難飛行艇US-2など救難体制は整えられています。

こうして見ていくと、撃墜されたパイロットが携行する銃のイメージは、映画や小説とは異なります。最優先は敵と戦うことではなく、発見を避け、救助までの時間を稼ぐことです。銃を使う状況そのものが、すでに極めて危険な段階にあるといえるでしょう。

それでも銃が携行される理由、それは心理的な側面にあります。「最後の抵抗手段」を物理的に携行しているという実感は、極限状況での士気を支える大きな要素になります。言い換えれば、それは“武器”であると同時に“お守り”でもあるのです。

4月6日の救出作戦の全貌は不明ですが、トランプ大統領の演説によれば爆撃機4機、戦闘機64機、給油機48機、救助機13機、人員数百名を投入、6か所以上の地域で陽動作戦を実施、CIA（アメリカ中央情報局）の支援も受けるという大規模な物で、作戦中複数の機体が失われるという損害も出しています。

パイロットのサバイバルは、個人の人身問題にとどまりません。撃墜されたパイロットが敵国に拘束され、国際政治のカードとして扱われた例は少なくありません。

1960年に発生したU-2撃墜事件では、パイロットの生存と拘束が米ソ関係を大きく揺るがしました。撃墜されたパイロットの運命は、ときに国家間の緊張や外交交渉を左右する存在にもなり得るのです。

いくら国家が総力を挙げて救出体制を組んでも、パイロット本人の心が折れてしまってはサバイバルもおぼつきません。撃つためではなく、心理的お守りであるサバイバル専用銃。それはパイロット個人の運命と国家の意思と責任、世界の動きにもつながっている過酷な現実の象徴です。