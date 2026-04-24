“まるでメロンパフェ”な揚げサンドが登場！ 「Age．3」食感の掛け合わせを楽しむ新作スイーツ発売へ
揚げサンド専門店「Age．3（アゲサン）」は、5月1日（金）から、揚げサンドが“パフェ化”した新作「メロンパフェ揚げサンド」を、国内全店舗で発売する。
【写真】見た目も華やか！ 新感覚スイーツ「揚げサンド」のラインナップ
■五感で楽しむ新スイーツ
今回登場する「メロンパフェ揚げサンド」は、揚揚げたてのサンドとパフェ体験を融合させた新商品。
香ばしく揚げたパンに、みずみずしいフレッシュメロンを贅沢に重ねた一品で、果実の甘さと香りを引き立てるよう、あえてシンプルに仕立てられている。
また、2色のメロンソースが華やかで奥行きのある味わいを生み出しているほか、低糖質の生ホイップクリームの軽やかさとパイの食感が、“サクッ、ふわっ、じゅわっ”と立体的に変化する。
さらに、チェリーと層状に重ねたビジュアルも魅力。“揚げたて”の香ばしさと“冷たいパフェ”のような満足感を同時に味わえる、五感で楽しむ新スイーツだ。
【写真】見た目も華やか！ 新感覚スイーツ「揚げサンド」のラインナップ
■五感で楽しむ新スイーツ
今回登場する「メロンパフェ揚げサンド」は、揚揚げたてのサンドとパフェ体験を融合させた新商品。
香ばしく揚げたパンに、みずみずしいフレッシュメロンを贅沢に重ねた一品で、果実の甘さと香りを引き立てるよう、あえてシンプルに仕立てられている。
また、2色のメロンソースが華やかで奥行きのある味わいを生み出しているほか、低糖質の生ホイップクリームの軽やかさとパイの食感が、“サクッ、ふわっ、じゅわっ”と立体的に変化する。
さらに、チェリーと層状に重ねたビジュアルも魅力。“揚げたて”の香ばしさと“冷たいパフェ”のような満足感を同時に味わえる、五感で楽しむ新スイーツだ。