日本マクドナルドは22日、「カムバっ！クルー」という名称の新制度を発表。SNSなどで「隙間で働けるならやりたい」「面白そうだから登録してみた」といったコメントが相次いでいる。興味を示している元クルー（従業員）は多く、注目を集めている。

対象となるのは、マクドナルドで勤務経験がある元クルーだ。働くにあたって履歴書は不要で、面接もない。隙間時間で働き、給料は勤務後すぐに支払われる。全国の店舗で勤務可能となっているため、引っ越し先でも活躍できる。

公式サイトからアルムナイ（元従業員）としてメンバー登録し、承認された後に応募という流れだ。元クルーに休日や繁忙期などに復帰してもらうことで、人手不足の解消が期待されている。本制度は単発での勤務が前提であるが、店舗と希望が合えば長期のアルバイトに移行することも可能だ。

元スタッフを活用する制度は、ほかの企業も導入している。飲食業界では、ガストやバーミヤンなどを展開するすかいらーくグループ、回転ずしチェーンの業界最大手であるあきんどスシローなどが元スタッフの採用に積極的だ。

どちらも専用のサイトから応募し、面接を経て採用となる。また、大手牛丼チェーンの吉野家では、現在の年収の110%、または退職時の年収100%を保証する制度を導入している（諸条件ある）。

飲食業界以外でも、一度退職した人材の再雇用に力を入れている企業は多い。最近では、国内最大のケーブルテレビ企業であるJ:COMが、今月からアルムナイ採用制度を開始している。同社を退職後、他社で培った知識や経験を生かしてもらうのが狙いだ。対象は正社員として一定期間在籍した人で、通常の中途採用と同じ選考プロセスを経ての入社となる。

元スタッフの活用は、教育の負担が少ないという大きなメリットがある。ブランクはあるものの一度経験しているため、即戦力として期待できる。冒頭のマクドナルドは、現在は直営店全店とフランチャイズの一部店舗での導入だが、今後フランチャイズの店舗も順次拡大していくとのことだ。