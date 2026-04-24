東横インは、4月25日に「東横INN 浜松駅南口」をオープンする。ぜひ東横INN公式予約サイトから予約してほしいという。

東横インは「全国ネットワークの基地ホテル」として47都道府県すべてで消費者の出発、STARTを応援している。



「客室」（シングル）

国内の東横INNで348店舗目となる「東横INN 浜松駅南口」は、JR浜松駅の南口から徒歩3分の好立地。「ものづくりの街」として知られる浜松市には、数多くの製造業が集積しており、周辺にはオフィスビルも多く立ち並ぶ。ビジネス利用はもちろん、イベント会場として知られるアクトシティ浜松やエコパアリーナ、観光地として有名な浜名湖、さらには凧揚げ合戦で有名な浜松まつりの会場へもアクセスしやすく、旅の拠点として便利に利用できる。

この「東横INN 浜松駅南口」の開業によって、東横インの総客室数は8万室を突破する。2033年度10万室突破の目標に向けて今後も積極的に出店していく考え。



「無料元気朝食」（ビュッフェStyle）

「東横INN 浜松駅南口」の客室にはシーリングライトを採用し、さらにヘッドボードや吊戸棚を設置するなど最新の仕様になっている。よりスタイリッシュに進化した東横INNを楽しんでほしい考え。無料元気朝食はビュッフェStyleでご当地メニューは日替わりでうなぎご飯と浜松餃子を提供する。

「東横INN 浜松駅南口」は進化を続ける東横INNの最新鋭のホテル。ビジネス用途はもとより、旅行・レジャーにも利用してほしいとのこと。

［ホテル概要］

店舗名：東横INN浜松駅南口

オープン日：4月25日（土）

所在地：静岡県浜松市中央区砂山町329−4

TEL／FAX 053−452−3745／053−452−3746

客室数：284室

最大収容人数：543人

駐車場：75台先着制（有料）・機械式60台 平置き15台（車椅子用1台）

アクセス：JR浜松駅南口から徒歩3分

東横イン＝https://www.toyoko-inn.com