テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が２１日に放送された。

タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。この日は、アイドルグループ・ｉＬｉｆｅ！の心花りりをゲストに迎えた。

引っ越しの話題で、若槻は「大好き」と明かし「更新したことなかったの。独身時代。だから本当に７回ぐらい引っ越したかもしれない。大好きなんだよね」と切り出した。

つづけて、引っ越し先のこだわりは「渋谷区！もう、それしかない」と即答。「渋谷区ってホントに全然引っ越さないの。みんな。だから、本当に引っ越したら次の引っ越し場所を探す１年半。更新まで。『（部屋が）空いたらすぐに連絡してください』って言って、空いたら引っ越す感じ」と明かした。

つづけて、渋谷区で住みたい部屋を見つけた際は「あったとしても全然埋まってるから。歩いてみて、車で回ってみて、気になるマンション名だけ全部メモって不動産屋さんに送って。『ここ空いた教えてください』って言って」と話した。

家賃については「昔の芸能人って多分、そう。家賃を上げ続けろって教育されてて。なんか都市伝説だけど『上げてかないと。売れないぞ』みたいな。だから家賃下げたことないかも」と明かしていた。