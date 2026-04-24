ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、お手持ちのマスキングテープを活用してラッピングタイやリボンを簡単に作ることができるマスキングテープ用ラッピング紐メーカー「マスパレード」を、5月7日から発売する。

デコレーション文具として人気のマスキングテープ。デザインも豊富で、コレクションとしての楽しみも広がっている。その一方で、「なかなか使いきれない」「活用方法が限られている」といった悩みを抱える人も少なくない。

「マスパレード」は、手持ちのマスキングテープを簡単キレイに3つ折りして、ラッピングタイやリボンを作ることができるラッピング紐メーカー。テープの先端を2つ折りにしてセットし、引き出すだけで自動的に3つ折りになっていく。ワイヤーを挟めばラッピングタイ、ワイヤーなしでリボンができる。好みの柄・長さで作り、素敵なデコレーションを楽しむことができる。

シヤチハタは同製品を通じて、マスキングテープの新たな活用方法を提案し、使うほどに集めたくなる楽しさを提供していく考え。

商品特長は、手持ちのマスキングテープを簡単キレイに3つ折りして、好みの長さのラッピングタイやリボンが作れる。マスキングテープの先端を2つ折りにしてセットし、引き出すだけで自動的に3つ折りになっていく。なお、マスキングテープの材質によって、対応できないものもある。2つ折りから3つ折りに変わるまで、10〜30cmほど使用する。専用のボビン巻きワイヤーをセットして一緒に3つ折りすることで、ラッピングタイが作れる。また、ワイヤーなしで3つ折りするとリボンになる。専用のボビン巻きワイヤーは樹脂製（材質：PE）なのでハサミで簡単にカットできる。別売のボビン巻きワイヤーで繰り返し使える。

［小売価格］

マスパレード：2750円

マスパレード専用ボビン巻きワイヤー：770円

（すべて税込）

［発売日］5月7日（木）

シヤチハタ＝https://www.shachihata.co.jp