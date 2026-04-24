冬眠明けの春グマが各地に出没、岩手県紫波町ではついに犠牲者が出た。2026年4月22日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は春グマ出没を取り上げたが、クマは早くも人里に入り込んでいる。

今年は早いクマの出没、過去10年は死亡例なかったのに

番組は21日午前に岩手県紫波町の沢の近くで、行方不明者を猟友会とともに捜していた男性警察官がクマに襲われたことを紹介した。顔や腕などをかまれ病院に搬送されたという。クマは猟友会によって駆除されたが、駆除された現場近くで行方不明だった女性の遺体が発見された。

体には複数の傷が確認されクマに襲われたものとみられる。環境省のまとめによると、2016年からの10年間、ツキノワグマによる4月の死亡事例は確認されていなかったが、ことしは早くもクマによる犠牲者が出てしまった。関東でも相次いでクマが目撃されており、栃木県鹿沼市や日光市でもクマを目撃したという情報が警察に寄せられている。

SHELLYさん「勝手に安心していたが、クマ問題は繰り返される」

コメントを求められたタレントのSHELLYさんは「（クマ被害のニュースを）ちょっとだけ聞かなくなって勝手に安心していたが、当然この問題は繰り返される。今回は（警察官が襲われた件で）猟友会の人と一緒でよかったと思うのと、実際に岩手にいる友人に聞いてみたら、本当に身近なところに出るみたいで、当たり前のように『この間いたよ、いたよ』と動画を見せ合うみたいです。この環境をどのように整えていくのか、みんなで答えを出さないといけないと思う」と話した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）