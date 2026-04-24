“東海が生んだ奇跡”南みゆか『旬撮GIRL』表紙飾る “くノ一”グラビア披露
アイドルグループ「Sophia la Mode」の南みゆかが、きょう24日発売のグラビア写真集『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』で表紙を飾った。“東海が生んだ奇跡”と称される存在感で、個性的なテーマのグラビアに挑戦している。
【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈
同作は、週刊SPA!の水着グラビアをまとめた人気シリーズの最新作。配信企画「推し撮生会議」で選ばれた6人が登場し、視聴者投票によって決定したユニークなシチュエーションをもとに撮影が行われた。
南は“くノ一のお色気修行”をテーマに、忍者コスチュームや浴衣姿を披露。しなやかなスタイルと表現力で、多面的な魅力を見せている。2005年生まれ、三重県出身で、「現役アイドル最強ボディ」とも称される存在。2026年2月にアイドルグループSophia la Modeとしてデビューし、活動の幅を広げている。
同号には、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈、込山榛香らも登場。裏表紙は“バニー動画”で話題を集めたときちゃんが務め、旅館を舞台にしたグラビアを展開するなど、多彩な企画が詰まった一冊となっている。
【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈
同作は、週刊SPA!の水着グラビアをまとめた人気シリーズの最新作。配信企画「推し撮生会議」で選ばれた6人が登場し、視聴者投票によって決定したユニークなシチュエーションをもとに撮影が行われた。
同号には、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈、込山榛香らも登場。裏表紙は“バニー動画”で話題を集めたときちゃんが務め、旅館を舞台にしたグラビアを展開するなど、多彩な企画が詰まった一冊となっている。