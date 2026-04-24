全日本空輸株式会社（ANA）は、国内航空券と宿泊がセットになった「国内ツアータイムセール」を4月23日（木）から4月30日（木）まで開催している。

航空券と宿泊を組み合わせたダイナミックパッケージがお得になるキャンペーン。対象となる出発期間は6月1日（月）から9月30日（水）までとなっており、夏休みの旅行なども対象に含まれる。

今月のタイムセールにおける主なポイントとして、夏休み本番（8月・9月）の北海道や沖縄への旅行に使える「最大2万円割引クーポン」を配布している。さらに、全国の対象施設で利用できる「最大9,000円割引クーポン」なども用意され、個別に予約するよりも管理が楽でお得に手配できる点をアピールしている。

各地域の対象ツアーの例として、北海道エリアでは「ANAクラウンプラザホテル札幌」が3万2,000円から、関東エリアでは「相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明」が3万1,300円からなどとなっている。

ポイント

キャンペーン名

航空券＋宿泊がセットになったダイナミックパッケージがお得 夏休み（8・9月）の北海道・沖縄で使える最大2万円割引クーポンを配布 全国で使える最大9,000円や3,000円の割引クーポンも用意

国内ツアータイムセール

販売期間

2026年4月23日（木）0時00分～4月30日（木）23時59分

出発対象期間

2026年6月1日（月）～9月30日（水）

各地域の対象ツアー（例）

北海道：新富良野プリンスホテル（羽田発4万2,200円） 東北：ANAホリデイ・イン仙台 by IHG（大阪伊丹発3万1,500円） 関東・甲信越：相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明（大阪伊丹発3万1,300円） 北陸：金沢東急ホテル（羽田発3万700円） 東海：名古屋観光ホテル（新千歳発3万8,100円） 関西：神戸ポートピアホテル（羽田発3万2,800円） 山陰・山陽・四国：JRホテルクレメント徳島（羽田発2万9,500円） 九州：ANAクラウンプラザホテル福岡 by IHG（羽田発4万4,300円） 沖縄：ルネッサンスリゾートオキナワ（羽田発5万3,900円）

※料金は2日間プランのもの