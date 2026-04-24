【算数クイズ】「103×105」を5秒で解けたら快感！ ヒントは「100」を基準にして……
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
今回の問題は、100を基準に考えることで一気に視界が開ける計算です。1分以内に正確に答えを導き出せるか、ぜひ挑戦してみてください！
103 × 105 = □
ヒント：100からどれくらい「はみ出しているか」に注目です！ 「(x+a)(x+b)」の展開公式をイメージしてみましょう。
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▼解説
この問題は、100を基準にして「(100+3)×(100+5)」と分解して考えるのがスマートな解き方です。
103 × 105 の計算方法：
1. 100 × 100 を計算する（ 10,000 ）
2. はみ出した数字「3」と「5」を足して、100を掛ける（ (3 + 5) × 100 = 800 ）
3. はみ出した数字「3」と「5」を掛ける（ 3 × 5 = 15 ）
4. 全てを足し合わせる（ 10,000 + 800 + 15 = 10,815 ）
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。数学の便利な公式を武器にして、複雑な計算もパズル感覚ですっきり攻略していきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回の問題は、100を基準に考えることで一気に視界が開ける計算です。1分以内に正確に答えを導き出せるか、ぜひ挑戦してみてください！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
103 × 105 = □
ヒント：100からどれくらい「はみ出しているか」に注目です！ 「(x+a)(x+b)」の展開公式をイメージしてみましょう。
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正解：10,815正解は「10,815」でした。
▼解説
この問題は、100を基準にして「(100+3)×(100+5)」と分解して考えるのがスマートな解き方です。
103 × 105 の計算方法：
1. 100 × 100 を計算する（ 10,000 ）
2. はみ出した数字「3」と「5」を足して、100を掛ける（ (3 + 5) × 100 = 800 ）
3. はみ出した数字「3」と「5」を掛ける（ 3 × 5 = 15 ）
4. 全てを足し合わせる（ 10,000 + 800 + 15 = 10,815 ）
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。数学の便利な公式を武器にして、複雑な計算もパズル感覚ですっきり攻略していきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)