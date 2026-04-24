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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「経営者にインタビュー」と題した動画を公開した。建築会社のトップとして長年走り続ける59歳の男性経営者が、リアルな役員報酬額や仕事への哲学を語り、「できる社員の方が給料を取っている」という意外な事実を明かした。



動画の冒頭、新宿で買い物を終えたという59歳の男性が登場。建築関係の会社を経営し、住宅やマンションの改修、飲食店の制作などを手掛けているという。インタビュー時は「独立した娘の好物を何種類か買った」と帰り道であることを明かし、良き父親としての素顔を見せた。



何十年も会社のトップとして走り続けられた理由を問われると、「お客さんのニーズに合った対応ができ、コストも抑えて、人に好かれることじゃないでしょうかね」と、長年の経験に基づく仕事論を真剣な表情で語った。また、気になる給料事情については「私はそんなに取っていない方だと思います。できる社員の方が取っていると思います」と率直に告白。役員報酬は1000万円を超えないとし、自身のお金は旅行や外食に使う程度で「派手には見えますけど、使っていないと思います」と苦笑いを浮かべた。



続いて、これまでの困難について聞かれると、コロナ禍に加えて「これからの戦争で物資が入らなくなったりするという情報を得ているので、非常に困っています」と吐露。資材不足により受注ができなくなる現状への強い危機感を口にした。一方で、マネジメントにおいて気をつけていることは「お客さんの立場になって物を考えたりすること」だと述べ、顧客第一の姿勢を貫いている。



最後に将来の夢を問われると、「もっともっと会社を大きくして、うんと金持ちにはなりたいですね」と力強く回答。会社の年商や自身の貯金額については「ご想像にお任せします」と濁しつつも、貯金はすべて「家族のために」と語り、家族想いで実直な経営者の人柄が滲み出るインタビューとなった。