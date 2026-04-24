◆ファーム・リーグ 巨人１×―０西武（２３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の山田龍聖投手（２５）が２３日、１３８球の熱投でチームのサヨナラ勝利を呼び込んだ。

ファームリーグ・西武戦（Ｇタウン）に先発し、９回４安打無失点で完封。最後の打者を中飛に打ち取ると、スタンドからは大きな拍手が送られた。「最後まで投げたい気持ちはあったし、（石井２軍）監督も『行って来い』と言ってくれたので自信を持ってマウンドに行けた。野手が守ってくれて、山瀬がいいリードをしてくれたおかげ」と笑顔で感謝を述べた。

３日の同・ソフトバンク戦（同）から２０イニング連続無失点と絶好調。「ストレートはだいぶ指にかかった強さが出てきた。（捕手の）山瀬も『ボールが強いから大丈夫』と言ってくれていたので、自信を持って投げられている」と手応えは上々だ。この日は雨が降り続き、気温が低い悪条件。最速は１４６キロ止まりも、同じく雨中の登板で５回途中４失点と乱れた３月１８日の同・中日戦（同）での反省を生かし、予備のスパイクや帽子を多めに用意して臨んだ。

２１年ドラ２左腕も今季が５年目。「ランナーが出たときにビシッと抑えられるように。そこの投球術を磨きたい」と自ら課題を挙げた。１軍昇格、悲願のプロ初勝利に向けて、背番号６４が快投を続ける。