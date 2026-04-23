冷却ファン内蔵のゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」が登場 発表会では東雲はるが魅力をアピール
ZTEジャパンが4月23日（木）にnubiaブランドのゲーミングスマートフォン「nubia Neo 5 GT」を新発売しました。新製品発表会には、公式スペシャルサポーターに就任した声優・舞台俳優の東雲はるさんも参加。実際にゲームをプレイし、同機の魅力をアピールしました。
■ゲーミングスマホならではの機能に注目
「nubia Neo 5 GT」は、高速ターボファンによる協力な冷却性能、144Hz AMOLED ディスプレイ、AI戦術アシスト「Demi 2.0」などゲームプレイを快適にする要素を1台に集約したモデルです。
また、側面に配置したショルダートリガーにより、アクションゲームやFPSでの操作精度を高め、より直感的なプレイが可能に。
さらに、MediaTek製 4nmチップ（Dimensity 7400）と最大20GB相当のメモリ拡大によりミドルレンジ帯ながらハイエンドに迫る処理性能を実現しています。税込52,800円と手に取りやすい価格なのも注目です。
■公式スペシャルサポーターの東雲はるも登場
東雲さんは、搭載されているAI戦術アシスト「Demi 2.0」のDemiちゃんのコスプレで登場。
リアルタイムで戦術のアドバイスをしてくれたり、ゲーム中の疑問をAIチャットボットが即解決、Demi Auto-Chatが通知を読み取り自動返信をしてくれるので、プレイに集中できます。
実際にゲームをプレイした東雲さんは、操作の快適さに感動した様子。「なにより値段も手頃。初心者はもちろん、サブ端末にもぴったり」と話していました。
高性能なゲーミングスマホは高価格化が進んでいることからも、ZTEジャパンは高性能と手に取りやすい価格を両立したミドルレンジゲーミングスマホに「ぜひ試してもらいたい」と自信を見せました。