冷却ファン内蔵のゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」が登場 発表会では東雲はるが魅力をアピール

冷却ファン内蔵のゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」が登場 発表会では東雲はるが魅力をアピール