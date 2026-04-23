グラビアアイドルで声優の伊関あみが20日、自身のインスタグラムを更新。イベントで滞在したタイでのオフショットをアップした。



【写真】おいしそうな料理が並んで思わずニッコリ

水かけ祭りとしても知られるタイの「ソンクラーン」。14～16日にはグラビア撮影イベントも開催され、伊関はグラビアアイドルでタレントの清水あいりや長澤茉里奈、藤沢泉美らと参加した。18日には「タイに到着してすぐ、生パスタ屋さんに行ったよ～！ おいしすぎて感動した」とベッドで寝そべる写真とともに報告している。



翌19日には激細肩ひものキャミワンピを着て、カフェでくつろぐショットも公開。20日はキャミソールにデザインがおしゃれなデニムのコーデ、ぎゅっと締まったお腹がのぞくスタイルでピースサインをする姿も披露。海辺での様子も伝え、「海気持ちよかった～ パッタイもちょー美味しかった」と記している。



ファンからは「めっちゃかわいい」「スタイルいいね」「美クビレ素晴らしい」の声が寄せられていた。



また、伊関と一緒にプールを楽しんだ藤沢もインスタグラムで「ほんとーーーに、たのしかった(≧∇≦)」と記し、ソンクラーンで全身濡れた姿やパラソルの下でビーチを満喫するショットを披露。「あいりさん、まりちゅうちゃんとほぼずっと一緒に行動させてもらったり、いずりなちゃんともお話できてうれしかったんだ」と記している。



伊関はアイドルグループ・アキシブprojectの元メンバーで、現在はグラビアアイドル、コスプレイヤーとしても活動。サウナアドバイザーの資格も持っている。



（よろず～ニュース編集部）