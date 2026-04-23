横浜DeNAベイスターズの本拠地「ハマスタ」こと横浜スタジアム（神奈川県横浜市）内の飲食店で販売された名物カレーに「ゴミ」が混入していた──？このような情報がXで拡散されている。

広報は取材に、商品の交換対応を行ったことは認めた一方、事実関係については「弊社の方に過失がある・ないに関わらず、何か原因があったのか含めて現在調査中」と説明した。

店舗だけでなく、全ての製造過程を確認中

Xで2026年4月22日、DeNA選手寮「青星寮」のカレーを再現し、販売している球場内の飲食店「BLUE STAR HOTEL」での異物混入を訴える投稿があった。写真では、まるで薄い紙が丸まったような緑色の大きな塊が、カレーや米にまみれた状態で避けられている。投稿者は店に報告し、新品の提供を受けたとしている。

投稿の真偽がXで関心を集め、「このデカさのゴミって盛り付ける時に気付かないものなの？」「肉のトレーの下に敷いてる、ドリップ吸い取るやつか？」「ダスターかな」「入っていたら結構ショックでかい」などとさまざまな声が広がっている。

横浜DeNAベイスターズ広報部は23日にJ-CASTニュースの取材に応じ、「お客様から店舗に対して言っていただいたのは確かに事実」「物がカレーに入っていたので交換してほしい、という依頼があった」と説明した。客には代替品を渡したという。

カレー自体がスタジアム内で購入されたのは「ほぼほぼ間違いない」とみている一方、混入の有無に関しては「弊社の方に過失がある・ないに関わらず、何か原因があったのか含めて現在調査中」と答えるに留めた。

混入が疑われた物の正体も、調査中とし、回答を控えた。スタジアムグルメの特性として「店舗の中だけではない部分の工程も多分にある」といい、店舗だけでなく全ての製造過程を確認している状況だとしている。なお、他の客から同様の報告はないという。

「原因が何なのかを早急に突き詰めたい」

今回の事案について、広報は「調査中というところもあり、詳細なコメントは現状ではお答えしかねる」としつつ、

「大前提として、来場いただいたお客様に対して何か不快な思いや嫌な思いをさせるのは弊社としては本望ではなく、『幸せ』とはまではいかないですけども、良い思いをしたり体験をしていただいた上で帰っていただきたいなと思っていますので、それが今回の事案はできていないということは真摯に受け止めたい」

と述べた。「弊社としては今、お客様に対しても、現場を含めて対応させていただいてますし、原因が何なのかを早急に突き詰めたいと思っております」と重ねて伝えている。