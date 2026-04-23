浜田雅功＆竹中直人、大阪城バックに2ショット 「黄金の船 大阪城御座船」乗船
25日放送のMBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54 ※関西ローカル）では、ダウンタウン・浜田雅功と俳優の竹中直人が大阪城を訪れる。
【動画】竹中直人の行動に爆笑する浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
前編では、「大阪城に行ったことがない」という竹中と大阪城へ遠足に行く企画を実施したものの、浜田の「カレー食べたい」という一言でまさかの寄り道。本来なら大阪城に着いているはずの時間に浜田と竹中は呑気にカレーを食べていた。ロケ内容をほぼノーカットで放送する『ごぶごぶ』にとって、予定のズレは致命的。結果、大阪城にたどり着けずに放送を終了する異例の事態となった。
後編では本来、「竹中におすすめ喫茶店巡り」を予定していたが、「このままでは終われない」とディレクターとプロデューサーが緊急会議をした結果、急きょ予定を変更し、後編でも大阪城への遠足を続行することに。消化不良に終わった「春の遠足！大阪城に行こー！」が完結編を迎える。
完結編では大阪城公園を練り歩き、“秀吉俳優”の竹中に 訪れてもらいたい「秀吉ゆかりのスポット」を巡りながら、竹中が「どうしても行きたい」という天守閣を目指す。
さらには「黄金の船 大阪城御座船」に乗船。案内役の武将様（ミサイルマン岩部）が大阪城の見どころを紹介しようとするも、竹中は好き放題にボケまくり、小競り合いが勃発。暴走する竹中節は、浜田が「お前ら真面目に聞かんでええで」と匙を投げるほど…。果たして2人は、今度こそ遠足の最終目的地・大阪城天守閣にたどり着くことができるのか。
【動画】竹中直人の行動に爆笑する浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
後編では本来、「竹中におすすめ喫茶店巡り」を予定していたが、「このままでは終われない」とディレクターとプロデューサーが緊急会議をした結果、急きょ予定を変更し、後編でも大阪城への遠足を続行することに。消化不良に終わった「春の遠足！大阪城に行こー！」が完結編を迎える。
完結編では大阪城公園を練り歩き、“秀吉俳優”の竹中に 訪れてもらいたい「秀吉ゆかりのスポット」を巡りながら、竹中が「どうしても行きたい」という天守閣を目指す。
さらには「黄金の船 大阪城御座船」に乗船。案内役の武将様（ミサイルマン岩部）が大阪城の見どころを紹介しようとするも、竹中は好き放題にボケまくり、小競り合いが勃発。暴走する竹中節は、浜田が「お前ら真面目に聞かんでええで」と匙を投げるほど…。果たして2人は、今度こそ遠足の最終目的地・大阪城天守閣にたどり着くことができるのか。