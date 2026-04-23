4月21日、北海道のエスコンフィールドでおこなわれた北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの、試合前の始球式とダンスパフォーマンスが物議を醸している。

「登場したのは、5人組男性YouTuberグループ・リアルピースです。2020年に30代のメンバーを集めて結成され、いまや平均年齢35歳の “おっさん” アイドルです。

ただ、YouTubeの登録者数141万人、TikTokのフォロワー数230万人を誇っています。この日のイベントで披露した代表曲『プリティーボーイ』は1941万回視聴を記録しており、キッズや若年層に人気があります。

しかし、野球場に来たファンからすればまったく知名度がなく、日ハムの公式Xにも辛辣なコメントが書き込まれる事態となってしまいました」（芸能記者）

北海道日本ハムファイターズ公式Xがアップした動画には

《売れないホストが作ったグループみたいな容姿と内容と知名度》

《え こんな拍手おこらんことある…？しかも調子乗りオレンジ出てきて速攻噛んでるし…??女優俳優みたいにペコペコしながら出てきた方がまだ可愛い》

《普通に考えて公共の場で卑猥なダンスするのはどうなの》

など非難轟々の状態となっている。

「動画には、ファンらしき子供たちがウチワを持って応援している姿もありますが、多くの観客は無反応。メンバーカラーの帽子とユニフォーム姿で両手をポケットに突っ込んで腰を振るダンスには、拒否反応も多く書き込まれています。球場のノリと壊滅的に乖離していたのが印象的ですね」（前出・記者）

ブーイングが飛び交っているものの、若年層には強烈な人気があるだけに、若いファンを取り込みたい球団からすれば始球式をまかせる旨味があると判断したのだろう。

すでに、5月1日にZOZOマリンスタジアムでおこなわれる千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ戦への登場も告知されている。

「2026年4月から、TBS深夜で歌手・こっちのけんとさんと共演する冠番組『こちけんリアピのてれび1年生』が放送されているリアルピースですが、プロ野球ファン層からは知名度ほぼゼロ状態です。

それでも、目標としている “東京ドームでの単独公演” を目指して活動を活発化させていくようです。中高年層が認識したら、人気がさらに上がっていくかもしれません」（前出・記者）

ファンは球場でのパフォーマンスを絶賛している。新たな客を取り込めるといいが……。