この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日帰りで江ノ島ひとり旅に行ってきました！

新宿から小田急線に乗り、藤沢駅を経由し、昔話に出てくる「竜宮城」をモデルにした片瀬江ノ島駅へ。約400mの江の島弁天橋を渡り江の島に到着し、早速お昼ご飯を。地元に愛される食堂で生しらすと肉厚のアジフライをいただく。その後、絶景の堤防や穴場の浜を巡り、江島神社を参拝。途中、オーシャンビューが素晴らしい海鮮料理屋さんで休憩。太平洋を眺めながらの瓶ビールとサザエ刺しはこれ以上ない体験でした。その後、岩屋など江の島の奥地まで観光スポットを巡ったのち、江の島を一望できるカフェへ。ソファーに寝そべりながら夕陽が沈む江の島を眺められます。最後は110年以上続く老舗のお寿司屋さんで〆。湘南の地ものの魚介類で揃った地魚にぎりは2200円にもかかわらず大満足の内容。神奈川の地酒と合わせながら楽しみました！

私、瓶ビール班長が湘南出身ということで地元民の目線の穴場スポットを含む江ノ島旅をご紹介しました。江ノ島に行かれる方はぜひ参考にしてみてください！

YouTubeの動画内容

04:47

「食堂いのうえ」で絶品アジフライと生しらすを堪能
11:22

老舗和菓子店「紀の国屋本店」で女夫饅頭を実食
14:42

「江の島シーキャンドル」から湘南の海を一望
17:52

「魚見亭」の絶景テラス席でサザエの刺身とビール
28:50

老舗の町寿司「東家」で地魚にぎりと日本酒を味わう

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