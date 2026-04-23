藤本美貴＆横澤夏子、卒園式の感動サプライズに涙腺崩壊「他人の卒園式でも泣ける」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

4月21日（火）の同番組では、とある一家の卒園式に密着。立派に成長した男の子の卒園式を、同じく子をもつ藤本と横澤は涙なしには見られず…。

【映像】長女の卒園式で号泣したばかりの横澤夏子、他人の卒園式でも大号泣！

今回番組が密着したのは、3人きょうだいの末っ子・おうすけ君（6歳）とその両親（38歳）。

両親はこれまで2回も卒園式を経験してきたが、今回が最後ということで、前夜は緊張で寝付けなかったのだとか。おうすけ君もどこか緊張した面持ちで、藤本と横澤は「プロフィールで泣いちゃうわ！」と早くも瞳を潤ませる。

普段は恥ずかしがり屋なおうすけ君だが、いざ卒園式が始まると元気な声で返事をし、卒園証書を受け取って壇上でお披露目。1年間の思い出の発表もスラスラ読み上げ、卒園児たちの合唱でも大きな声で歌った。

おうすけ君のことを少々心配していた両親はホッとした表情になり、スタジオの藤本と横澤も「すごい！」「泣いちゃう！」と思わず拍手した。

気づけば保護者、先生、そしてスタジオの藤本と横澤と画面上の大人が全員涙を流すなか、卒園式はついに終幕へ。そんなとき、卒園児からサプライズプレゼントが！ 子どもたちは、両親のためにこっそりメッセージ付きのメダルを作っていたのだ。

おうすけ君にメダルをもらったママは、感動のあまり涙が止まらず…。特にママはサプライズに感動したそうで、「ちゃんと愛情が伝わっていたんだなって思えたので、ありがたいサプライズでした。多分一番泣きました」とコメントした。

そんな感動の卒園式に、スタジオの藤本と横澤も終始泣きっぱなし。VTRを見終わったあとに2人は、「なんか育てた気持ちになる」「他人の卒園式でも泣ける」としみじみ語っていた。