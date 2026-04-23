　23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　291722　　　55.6　　　 57970
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 37565　　　48.4　　　　3826
３. <1321> 野村日経平均　　 36816　　 109.2　　　 61870
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 21038　　　39.2　　　 69090
５. <1360> 日経ベア２　　　 19428　　　98.0　　　　94.1
６. <1579> 日経ブル２　　　 13321　　　47.8　　　 625.9
７. <1306> 野村東証指数　　　8589　　　 4.3　　　 393.6
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　8032　　 355.3　　　 844.4
９. <1540> 純金信託　　　　　7215　　 112.1　　　 22610
10. <1671> ＷＴＩ原油　　　　6408　　　-7.1　　　　5141
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　6162　　　75.9　　　　6157
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　5596　　　 9.5　　　　3635
13. <1346> ＭＸ２２５　　　　5321　　 350.9　　　 61520
14. <1330> 上場日経平均　　　5192　　 137.9　　　 61940
15. <1542> 純銀信託　　　　　4943　　　84.8　　　 35750
16. <200A> 野村日半導　　　　4526　　　49.2　　　　3774
17. <1571> 日経インバ　　　　3774　　1479.1　　　　 342
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　3657　　　80.9　　　 61640
19. <1358> 上場日経２倍　　　3347　　 162.5　　　110500
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3040　　 222.0　　　　 155
21. <1545> 野村ナスＨ無　　　2890　　　17.9　　　 43310
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2838　　　41.8　　　 384.6
23. <1615> 野村東証銀行　　　2592　　　50.0　　　 599.1
24. <1489> 日経高配５０　　　2583　　　11.4　　　　3082
25. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　2560　　 -36.0　　　　3978
26. <1356> ＴＰＸベア２　　　2373　　 137.5　　　 133.3
27. <1699> 野村原油　　　　　2282　　 358.2　　　 612.4
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2004　　　84.9　　　　3568
29. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　1996　　 503.0　　　 59820
30. <1580> 日経ベア　　　　　1775　　 696.0　　　 908.4
31. <1308> 上場東証指数　　　1765　　 108.1　　　　3889
32. <2243> ＧＸ半導体　　　　1754　　　-3.8　　　　3780
33. <2036> 金先物Ｗブル　　　1731　　　77.5　　　197250
34. <1398> ＳＭＤリート　　　1662　　　87.6　　　1948.0
35. <2038> 原油先Ｗブル　　　1606　　 183.7　　　　2648
36. <314A> ｉＳゴールド　　　1531　　 139.6　　　 356.3
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1508　　 210.3　　　　2384
38. <563A> ＧＸナスＤカ　　　1473　　-100.0　　　　1020
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　1446　　　 9.0　　　 817.5
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1392　　 -27.9　　　2058.0
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1162　　　 0.7　　　 63860
42. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1110　　　47.0　　　 69060
43. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 954　　1323.9　　　 59740
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 885　　 143.8　　　　3286
45. <282A> ＧＸ半導１０　　　 820　　 192.9　　　　2119
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 798　　 150.2　　　 601.5
47. <1328> 野村金連動　　　　 789　　　20.5　　　 17810
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 786　　　65.5　　　 32660
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 783　　　44.5　　　　9428
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 773　　　41.6　　　 28095
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース