JR東日本とオリエンタルランドは2026年4月23日、特別車両「Magical Jubilee Shinkansen（マジカルジュビリー新幹線）」を2026年6月10日（水）から期間限定で運行すると発表しました。

【画像】めっちゃカラフル！これが特別車両「マジカルジュビリー新幹線」のイメージです

この特別車両は、東京ディズニーシーで開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした車両です。

東北新幹線の「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」で使用される、最高速度320km/hで走行可能なE5系1編成（10両）が特別デザインに変更される予定です。

車体は東京ディズニーシー25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、アニバーサリーイベントの特別な衣装に身を包んだミッキーマウスなどが描かれます。また、車内メロディや座席の枕でもその世界観を表現するとしています。

今後は2026年6月10日（水）の「はやぶさ2号」（仙台発6時35分、東京着8時7分）から運行を開始する予定。2027年3月上旬ころまで運行されます。