30歳“貯金ゼロ”彼氏が決断の日を前に涙「結婚して幸せになるイメージが湧かない」
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第8話を、23日午後9時より放送する。
【番組カット】デコ出しでクールビューティー…30歳までの結婚を願う彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第8話では、決断を翌日に控えた最終日のカップルたちの姿が明らかに。結婚に踏み切れないユウキと、30歳までの結婚を願うルナのカップルも、決断の日を前に波乱の展開を迎える。ユウキは「結婚して幸せになるイメージが湧かない。いつか稼げるようになったら、くらいにしか考えていなかった。でもこの旅では、結婚するか別れるかを選ばなければならない…今はまだわからない」と涙。この姿に、新山も「6日間話し合って結論が『わからへん』って…（笑）。人間としての魅力、かわいげがすごすぎる」と思わずコメント。果たして、結婚と出産を望むルナは、苦悩するユウキにどのような言葉をかけるのか。
また、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者のケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった彼女・サチエカップルは、話し合いの末、サチエが「好き同士なのになんで結婚できないの？」と涙を浮かべる事態に。
【番組カット】デコ出しでクールビューティー…30歳までの結婚を願う彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第8話では、決断を翌日に控えた最終日のカップルたちの姿が明らかに。結婚に踏み切れないユウキと、30歳までの結婚を願うルナのカップルも、決断の日を前に波乱の展開を迎える。ユウキは「結婚して幸せになるイメージが湧かない。いつか稼げるようになったら、くらいにしか考えていなかった。でもこの旅では、結婚するか別れるかを選ばなければならない…今はまだわからない」と涙。この姿に、新山も「6日間話し合って結論が『わからへん』って…（笑）。人間としての魅力、かわいげがすごすぎる」と思わずコメント。果たして、結婚と出産を望むルナは、苦悩するユウキにどのような言葉をかけるのか。
また、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者のケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった彼女・サチエカップルは、話し合いの末、サチエが「好き同士なのになんで結婚できないの？」と涙を浮かべる事態に。