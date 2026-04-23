Kis-My-Ft2、衣装を超至近距離で堪能 気になる香りは「クリーニングされてる」
6人組グループ・Kis-My-Ft2（藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉）が23日、デビュー15周年を記念した衣装展『Kis-My-Ft2：The Couture（ザ・クチュール）』内覧会取材に参加した。あす24日から5月25日の期間、池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORYにて開催する。
【写真】圧巻！ライブの思い出が蘇る…展示されている衣装
Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降、玉森が監修しており、「Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装“が作られている。
内覧をみたばかりのメンバー。二階堂は「楽しかったよね」と感想を語り、千賀は「このアトリエスペースとか僕らが普段見れない部分もあるので、裏側をみれるのが魅力」と堪能できた様子。
見てほしいポイントを聞かれると藤ヶ谷は「触っちゃダメですけど、触ることができるくらいの質感もわかるので、生地の温度感や香りまで見ていただけるのでは」とアピール。実際に後ろにあった衣装をかぎ始めるメンバーたちだが横尾は「さすがにクリーニングされてますね」と苦笑。玉森も「クリーニングされてます！」と笑いながらアピールした。
同展ではそんな衣装制作へのこだわりも感じられるよう、アトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を前期・後期に分けて合計48点のほか、メンバーの私物アイテムも展示されている。
さらに、ライブ映像を鑑賞できる空間や、本展開催に合わせて制作された5月26日より各音楽配信サービスにてデジタルリリースが決定した新曲「Couture」の先行試聴エリアも登場を予定する。池袋のほか全国5店舗（札幌、仙台、福岡、心斎橋、名古屋）でも巡回する。
【写真】圧巻！ライブの思い出が蘇る…展示されている衣装
Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降、玉森が監修しており、「Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装“が作られている。
見てほしいポイントを聞かれると藤ヶ谷は「触っちゃダメですけど、触ることができるくらいの質感もわかるので、生地の温度感や香りまで見ていただけるのでは」とアピール。実際に後ろにあった衣装をかぎ始めるメンバーたちだが横尾は「さすがにクリーニングされてますね」と苦笑。玉森も「クリーニングされてます！」と笑いながらアピールした。
同展ではそんな衣装制作へのこだわりも感じられるよう、アトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を前期・後期に分けて合計48点のほか、メンバーの私物アイテムも展示されている。
さらに、ライブ映像を鑑賞できる空間や、本展開催に合わせて制作された5月26日より各音楽配信サービスにてデジタルリリースが決定した新曲「Couture」の先行試聴エリアも登場を予定する。池袋のほか全国5店舗（札幌、仙台、福岡、心斎橋、名古屋）でも巡回する。