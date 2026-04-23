Kis-My-Ft2宮田俊哉、15周年衣装展を回りたい後輩はKEY TO LIT 二階堂高嗣が心配「佐久間くんが…」
6人組グループ・Kis-My-Ft2（藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉）が23日、デビュー15周年を記念した衣装展『Kis-My-Ft2：The Couture（ザ・クチュール）』内覧会取材に参加した。あす24日から5月25日の期間、池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORYにて開催する。
【写真】圧巻！ライブの思い出が蘇る…展示されている衣装
すでに内覧を終えたメンバー。誰と一緒にまわりたいかを聞かれると、二階堂は「ライブがあると甥っ子が見に来れる年齢になった。甥っ子と回れたらもっとライブが楽しめるのでは」と声を弾ませ、横尾は「作っていただいた衣装さんとまわりながら説明をしてもらいたい。聞きながらまわれたらうれしいな」とコメントした。
すると宮田は、「うちの事務所は先輩が着ていた衣装を後輩が着ていたり、衣装が受け継がれることがあるので後輩たちと一緒に回りたい。Travis（Travis Japan）も着てくれたり…」と挙げ、特に「KEY TO LITを連れて行こうかな。ライブを見に行った時「FIRE BEAT」を歌ってくれたから」と紹介した。
この回答に二階堂は「これ、佐久間くんがみたらやばいんじゃない」と、宮田と仲がいいSnow Man・佐久間大介の“ヤキモチ”を心配。宮田は「Snow Manはもうお下がり着ないだろ（笑）。ジュニアに受け継がれるやつだから！」と苦笑気味にツッコんでいた。
Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降、玉森が監修しており、「Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装“が作られている。
同展ではそんな衣装制作へのこだわりも感じられるよう、アトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を前期・後期に分けて合計48点のほか、メンバーの私物アイテムも展示されている。
さらに、ライブ映像を鑑賞できる空間や、本展開催に合わせて制作された5月26日より各音楽配信サービスにてデジタルリリースが決定した新曲「Couture」の先行試聴エリアも登場予定する。池袋のほか全国5店舗（札幌、仙台、福岡、心斎橋、名古屋）でも巡回する。
【写真】圧巻！ライブの思い出が蘇る…展示されている衣装
すでに内覧を終えたメンバー。誰と一緒にまわりたいかを聞かれると、二階堂は「ライブがあると甥っ子が見に来れる年齢になった。甥っ子と回れたらもっとライブが楽しめるのでは」と声を弾ませ、横尾は「作っていただいた衣装さんとまわりながら説明をしてもらいたい。聞きながらまわれたらうれしいな」とコメントした。
この回答に二階堂は「これ、佐久間くんがみたらやばいんじゃない」と、宮田と仲がいいSnow Man・佐久間大介の“ヤキモチ”を心配。宮田は「Snow Manはもうお下がり着ないだろ（笑）。ジュニアに受け継がれるやつだから！」と苦笑気味にツッコんでいた。
Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降、玉森が監修しており、「Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装“が作られている。
同展ではそんな衣装制作へのこだわりも感じられるよう、アトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を前期・後期に分けて合計48点のほか、メンバーの私物アイテムも展示されている。
さらに、ライブ映像を鑑賞できる空間や、本展開催に合わせて制作された5月26日より各音楽配信サービスにてデジタルリリースが決定した新曲「Couture」の先行試聴エリアも登場予定する。池袋のほか全国5店舗（札幌、仙台、福岡、心斎橋、名古屋）でも巡回する。