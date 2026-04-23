“くみっきー”舟山久美子、第3子妊娠を報告「正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」
2児の母でタレント・実業家の“くみっきー”こと舟山久美子（34）が23日、自身のインスタグラムを更新。第3子妊娠を報告した。
【写真】お腹がふっくら…家族ショットを公開した“くみっきー”舟山久美子
舟山は「私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と書き出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました 今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と報告した。
続けて「第3子の妊娠」とし、「正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と心境をつづった。「30代半ばに差し掛かり、身体とホルモンバランスの変化 育児と仕事のバランスに葛藤する日も増えましたが どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています」としたためた。
さらに「3人の子育ては未知ですが、大切なみんながいるから、楽しみが大きいっ」と喜びも表現した。
舟山は2019年9月、8歳上の一般男性と結婚し、21年9月に第1子出産を報告。24年6月に自著イベントで第2子妊娠を発表し、同年10月に第2子出産を報告していた。
【写真】お腹がふっくら…家族ショットを公開した“くみっきー”舟山久美子
舟山は「私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と書き出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました 今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と報告した。
続けて「第3子の妊娠」とし、「正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と心境をつづった。「30代半ばに差し掛かり、身体とホルモンバランスの変化 育児と仕事のバランスに葛藤する日も増えましたが どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています」としたためた。
さらに「3人の子育ては未知ですが、大切なみんながいるから、楽しみが大きいっ」と喜びも表現した。
舟山は2019年9月、8歳上の一般男性と結婚し、21年9月に第1子出産を報告。24年6月に自著イベントで第2子妊娠を発表し、同年10月に第2子出産を報告していた。