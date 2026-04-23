来日中に警備員の注意を無視して…BTS・RMの“文春砲”に韓国メディアも注目 禁煙区域で喫煙か

ボーイズグループBTSのリーダー、RMが、日本滞在中に禁煙区域での喫煙および吸殻の違法投棄の疑惑に包まれた。

4月22日、日本の週刊誌『週刊文春』は、RMが最近、東京・渋谷一帯で知人らと飲んでいた際、禁煙区域で数回にわたり喫煙し、吸殻を路上に捨てたと報じた。

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同誌は、RMが渋谷近隣のバーや居酒屋へと移動する途中、禁煙表示が明確にされている建物の通路などで喫煙を強行したと伝えた。

特に、同誌は警備員がRMらに近づき、喫煙をやめるようにお願いしたにも関わらず、喫煙を続けたという疑惑を提起した。

これとともに、吸殻をそのまま床に捨てる姿が捉えられたことで、論争が激化している。報道によると、RMらが立ち去った後の片付けは、現場のスタッフが膝をついて吸殻を拾う形で行われたという。同誌は当時の状況を捉えた写真も公開し、批判が強まった。

（写真提供＝OSEN）RM

日本では、公共の場での路上喫煙や吸殻のポイ捨てに対して、厳格に規制をしており、日本の世論もこうした行為に対して非常に敏感に反応する傾向にある。

今回の議論に関して、RMおよび所属事務所HYBE側は、まだコメントを発表していない。

なお、BTSは4月17〜18日、東京ドーム公演「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN TOKYO」を通じて、2日間で11万人の観客を動員し、成功裏に公演を終えた。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。