Bリーグファイナルの時間とポストシーズンの放送予定が決定…GAME1は日テレ系全国ネット生中継
4月22日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」の試合開始時間および、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 POSTSEASON」の放送・配信情報を発表した。
「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」はバスケットLIVEと地上波での放送が決定し、GAME1は日本テレビ系全国ネット、GAME2はNHK総合、GAME1およびGAME3はNHKBSで生中継される。「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」はバスケットLIVEにて全試合ライブ配信が決定している。
また、「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」は5月23日14：30、24日13：05、26日19:05（GAME2で優勝決定の場合は実施無し）に”聖地”横浜アリーナで行われる。
「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 POSTSEASON」概要
りそなグループ B.LEAGUE QUARTERFINALS 2025-26 ※2戦先勝
試合日
2026年5月7日(木)～5月11日(月)
※ホームクラブ（「チャンピオンシップ出場順位」の上位クラブ）により上記日程内にて実施
試合会場
「チャンピオンシップ出場順位」の上位クラブのホーム
配信/放送
全試合/ライブ配信：バスケットLIVE
一部試合放送(※1)：NHKBS
全試合/生中継・ライブ配信：J SPORTS／J SPORTSオンデマンド（※2）／U-NEXT／バスケットLIVE for Prime Video／DAZN
りそなグループ B.LEAGUE SEMIFINALS 2025-26 ※2戦先勝
試合日
2026年5月15日(金)～5月19日(火)
※ホームクラブ（「チャンピオンシップ出場順位」の上位クラブ）により上記日程内にて実施
試合会場
「チャンピオンシップ出場順位」の上位クラブのホーム
配信/放送
全試合/ライブ配信：バスケットLIVE
一部試合放送(※3)：NHK BS（生放送）／NHK総合（録画放送）／スポーツライブ＋（プラス）
全試合/生中継・ライブ配信：J SPORTS／J SPORTSオンデマンド（※2）／U-NEXT／バスケットLIVE for Prime Video／DAZN
りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26 ※2戦先勝
試合日
GAME1：2026年5月23日（土）14:30 TIPOFF
GAME2：2026年5月24日（日）13:05 TIPOFF
GAME3：2026年5月26日（火）19:05 TIPOFF ※GAME2で優勝決定の場合は実施無し
試合会場
横浜アリーナ
配信/放送
GAME1：日本テレビ系全国ネット／NHKBS
GAME2：NHK総合(※4)
GAME3：NHKBS
全試合/ライブ配信：バスケットLIVE
全試合/生中継・ライブ配信：J SPORTS（※2）／J SPORTSオンデマンド／U-NEXT／バスケットLIVE for Prime Video／DAZN
りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26
試合日
りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26：2026年5月1日(金)～5月5日(火)
りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26：2026年5月7日(木)～5月11日(月)
りそなグループ B2 PLAYOFFS FINALS/3位決定戦 2025-26：2026年5月15日(金)～5月19日(火)
※ホームクラブ（プレーオフ出場順位上位クラブ）により上記日程内にて実施
試合会場
全試合プレーオフ出場順位上位クラブのホーム
配信
全試合/ライブ配信：バスケットLIVE
※1 ローカル局の放送が追加となる可能性あり。詳しくは各局のHPへ。
※2 一部試合が録画放送・配信となる可能性あり。
※3 ローカル局の中継が追加となる可能性あり。詳しくは各局のHPへ。
※4 NHKONEでのライブ配信あり
【動画】昨シーズンのファイナルGAME3ハイライト映像