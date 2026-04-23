るぅと(すとぷり)、活動11周年を記念した新曲「この花束に約束を」MV公開!

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2.5次元アイドルグループ「すとぷり」メンバー・るぅとの活動11周年を記念した新曲「この花束に約束を」のMusicVideoが公開された。

この度公開したオリジナル曲「この花束に約束を」は、2026年4月19日に活動11周年を迎えた「るぅと」がリスナーへ向けて届ける、至極の純愛バラード。

「るぅと」本人が作詞作曲を手掛けており、11周年という大きな節目を迎えたその先も、変わらず”キミ”と歩み続けていくという、ゆるぎないまっすぐな想いが込められている。アコースティックギターとピアノの音色が繊細に織りなす温かみのあるサウンドと、るぅとの甘く優しい歌声が見事に融合。聴く人の心にそっと寄り添い、積み重ねてきた11年の日々への感謝を綴った、魅力溢れる一曲に仕上がっている。

Vocal:るぅと

Lyric: るぅと×TOKU

Music:るぅと×松

Arrangement:松

Illust:なかゥま

Movie:星枷

＜るぅと Profile＞

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。黄色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTubeチャンネル登録者数102万人、TikTokフォロワー70万人、各SNSの合計フォロワー数536万人にのぼる。(2026年4月現在)

楽曲制作を担当する音楽クリエイターとしても活動の幅を広げ、「すとぷり」をはじめとした様々なクリエイターに楽曲を提供しており、これまでに手掛けた曲は100曲以上にのぼる。自身で全曲作詞作曲を手掛けた1stフルアルバム『君と僕の秘密基地』は初週7万枚を突破。2020年1月にはZepp DiverCity(TOKYO)にてワンマンライブも開催した。2025年4月には人気子供番組『おはスタ』のテーマ曲を担当。2026年2月に国立代々木競技場 第1

体育館にてワンマンライブを開催した。

関連リンク

るぅとオフィシャルX

https://x.com/root_nico