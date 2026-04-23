#29 日本代表の対戦国オランダ・チュニジア・スウェーデンを徹底分析!【ゲキスタ】
日本代表は北中米ワールドカップのグループリーグでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦します。3月に行われた国際親善試合、ワールドカップヨーロッパ予選プレーオフを振り返りながら、日本のライバルとなる3か国を分析します。
対戦国の特徴は? 注目選手、日本が警戒すべきポイントは? グループリーグだけでなく、ラウンド32の戦いも見据えたうえでの大会スケジュールから考えた意外の戦略とは。日本代表担当の竹内記者が解説します。
(収録日:2026年4月20日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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