◇セ・リーグ DeNA７―6阪神（2026年4月22日 横浜）

また勝った。また勝又だ。DeNA・勝又が連夜のトラ退治でヒーローになった。チームに今季初の5連勝＆借金完済の勝率5割を呼び、前夜に続くお立ち台。武骨な苦労人の笑顔がはじけた。

「いつ立っても（お立ち台は）凄くうれしい気持ちでいっぱいです」。6―6の8回2死一、二塁。2―2から内角スプリットを捉えて、しぶとく一、二塁間を破った。殊勲の決勝打。弱いゴロが抜けていくのを見て「これぞ野球だな」としみじみ思った。打球速度が重視される今の野球で、緩い打球が試合を決めた。「野球の神様」を振り向かせた勝又の真骨頂だった。

苦難の連続だった昨年までの7年間。投手で芽が出ず、戦力外から育成契約、野手転向に故障…。でも、野手転向時から「野球は楽しいという気持ちを忘れたくない」という思いで続ける全力疾走は怠らない。準備もプレーも常に全力。これで4試合連続マルチ安打で、先発出場した試合は6戦全勝だ。

「僕の全力の姿がいい影響を与えているなら、それが僕がやりたかったこと。力になれてるなら心からうれしい」。勝又の不敗神話はまだまだ続く。（秋村 誠人）