この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「20km超えの3連発に心が折れた…Uber捨ててロケットで大逆転した夜。《ウーバー・ロケット配達員》」と題した動画を公開しました。平日ディナータイムの厳しい状況の中、高単価案件を狙った立ち回りで時給2,000円超えを達成した様子を伝えています。



4月22日水曜日のディナータイムに稼働を開始したせーけんわーるどさん。クエスト達成を目指すものの、18時前には無音状態に陥り「平日はマジやばい」と苦戦を強いられます。Uber Eatsでは単価の安い案件や長距離案件が続き、耐え忍ぶ展開となりました。



状況が一変したのは、別の配達アプリ「ロケットナウ」で1,400円を超える高単価の案件が舞い込んだ瞬間です。「4桁きた！」と歓喜し、その後も東京から千葉県にまたがるロング案件が連続して鳴り始めます。ミッション達成は断念したものの、単価重視の戦略に切り替えて売上を大きく伸ばしました。



動画の終盤では視聴者から寄せられたコメントを紹介。「寿司を完璧な状態で運ぶのは無理っ！」という声に対し、容器内の隙間によって形が崩れやすい実情を語り、独自の対策や配達員としての苦労を明かしています。



最終的に3時間半の稼働で11件を配達し、7,959円の売上を記録。厳しい状況でも柔軟に戦略を変えることで結果を出す立ち回りは、同業の配達員にとって日々の稼働の参考になりそうです。