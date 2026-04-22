長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、2026年4月22日(水)の限定イベントとして、歌手の高橋洋子さんを迎えた特別ナイトショーが開催されました。

日本初の8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」の誕生を記念し、生歌と噴水、そして光が融合する圧倒的なエンターテイメントを展開。

一夜限りの特別な演出で、ハウステンボスの夜が『エヴァンゲリオン』の世界観に染まりました。

ハウステンボス「高橋洋子さんオープニング記念特別ナイトショー」

開催日：2026年4月22日(水)

開催時間：19:30〜20:00

会場：ハウステンボス(長崎県佐世保市)

出演：高橋洋子

歌唱楽曲：魂のルフラン、残酷な天使のテーゼ

光のエンターテイメント「シャワー・オブ・ライツ」が、特別版「HARMONICS WITH EVANGELION」となって公演！

『エヴァンゲリオン』を象徴するクラシック名曲の数々が、夜のパークに響き渡ります。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」のオープンを目前に控えたハウステンボスで、総力を挙げて開催された記念すべきナイトショー。

歌手・高橋洋子さんの生歌に合わせ、光の演出とダイナミックな噴水がシンクロする特別なステージです。

イベントでは、ファン待望の「魂のルフラン」と「残酷な天使のテーゼ」を披露。

高橋洋子さんの力強い歌声と見事に調和。

桁違いの迫力と興奮を届ける、没入感あふれる空間が創り出されます。

迎撃要塞都市としての幕開けを華麗に告げるパフォーマンスとなりました。

高橋洋子さんの圧倒的な歌声と幻想的な光が、ハウステンボスの夜を熱狂の渦に巻き込む特別なひととき。

ハウステンボス「高橋洋子さんオープニング記念特別ナイトショー」の紹介でした。

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