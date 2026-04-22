名取裕子、自宅ベランダのガーデニングを披露「私の宝箱です」 牡丹やサボテンなど彩り豊かな草花がズラリ「わあ〜見事」「楽しくて美しいベランダの光景ですね」
俳優の名取裕子（68）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅ベランダのガーデニングを披露した。
【写真】「わあ〜見事」「楽しくて美しいベランダの光景ですね」名取裕子の自宅ガーデニング ※8枚目
名取は「ベランダの牡丹は顔より大きな花を咲かせてくれましたー」と、ベランダの植物をバックに満面の笑みを浮かべる写真などをアップ。「今日はベランダでお花のお手入れ」と、植物と向き合う心穏やかな時間を報告した。
さらに、うさぎのような形のかわいらしい草花や、予想外の成長を遂げたサボテンについて「どんどん大きくなって万歳してる人になってしまった〜」と紹介。「そんなこんなびっくり！もあるけど、狭いベランダは私の宝箱です」と、愛おしい植物たちが詰まった空間への思いを明かした。
コメント欄には「わあ〜見事」「ステキなベランダです！」「牡丹に負けないお美しさ」「ベランダの緑で癒されますね」「楽しくて美しいベランダの光景ですね」などの声が寄せられている。
【写真】「わあ〜見事」「楽しくて美しいベランダの光景ですね」名取裕子の自宅ガーデニング ※8枚目
名取は「ベランダの牡丹は顔より大きな花を咲かせてくれましたー」と、ベランダの植物をバックに満面の笑みを浮かべる写真などをアップ。「今日はベランダでお花のお手入れ」と、植物と向き合う心穏やかな時間を報告した。
さらに、うさぎのような形のかわいらしい草花や、予想外の成長を遂げたサボテンについて「どんどん大きくなって万歳してる人になってしまった〜」と紹介。「そんなこんなびっくり！もあるけど、狭いベランダは私の宝箱です」と、愛おしい植物たちが詰まった空間への思いを明かした。
コメント欄には「わあ〜見事」「ステキなベランダです！」「牡丹に負けないお美しさ」「ベランダの緑で癒されますね」「楽しくて美しいベランダの光景ですね」などの声が寄せられている。