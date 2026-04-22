フランス俳優のジャン・レノ（77）が22日、都内で主演舞台「らくだ」（5月10日初日、東京芸術劇場シアターウエスト）の合同取材会を行った。

自叙伝的な1人舞台で、タイトルは自身の人生をらくだに例えたことに由来。日本公演が世界初演となり、自らの人生を音楽や歌を交えて描く。フランス語で上演され、日本語字幕付きとなる。公演は東京を皮切りに、岡山県など全国11都市で行われる。ジャン自ら脚本を書き上げたが「自分の人生や、これまでの歩みを語りたい。人間としての私を見せたい」と胸の内を明かし、上演の地に日本を選んだ理由についても「日本とは25年来お付き合いがあって、とても好き。今回の企画を日本でやるのは明白だった。3年前にチャリティーで日本に来る機会があり、その時に日本でやろうと決めました」と語った。

日本で訪れたい場所を聞かれると「もちろんレストラン巡りはします」と答えつつ「今は東京公演を創りあげることに集中している。先々のことは考えないタイプ。一歩一歩らくだのように進む人間なんです」とタイトルにかけたジョークで笑わせた。続けて「こんにちは」「いらっしゃいませ」「ありがとう」と流ちょうな日本語も披露。劇中には日本でのエピソードも登場するという。長く日本に滞在するため「できることなら24都市でやりたかった」と日本への愛がさく裂。思い出の都市を問われ「京都が好きです。富山は日本酒がおいしいので好きです」と笑みを浮かべていた。