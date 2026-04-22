藤井風『Pre: Prema』収録の新曲「It’s Alright」のMVプレミア公開決定
藤井 風『Pre: Prema』（4月3日配信リリース）より、新曲「It’s Alright」のMVが4月23日12時（日本時間）にプレミア公開されることが決定した。
■MVの監督は、藤井風の「I Need U Back」MVも手掛けたNina McNeely
『Pre: Prema』は、2025年9月にリリースされBillboard Japan総合アルバムチャート“HOT Albums”にて1位を獲得した全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』の初回盤に収録された作品。
前作アルバム『LOVE ALL SERVE ALL』リリース後からこれまでに発表された6曲（全世界でストリーミング累計3.5億回再生されている「満ちてゆく」やプロデューサーにA.G. Cookを迎え制作された「花」「Feelin’ Go(o)d」など）に、『Coachella』でのパフォーマンスも印象的だった新曲「It’s Alright」を加えたもの。
MVは、DOJA CATやRIHANNAなどのヒット作を手掛け、Fujii Kaze作品では「I Need U Back」のMVも手掛けた、Nina McNeely（ニーナ・マクニーリー）が監督を務めている。
■リリース情報
2026.04.03 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Pre: Prema』
■関連リンク
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https://fujiikaze.com