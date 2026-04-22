【BT-SAND VIPER(BK) CO2GBB】 5月14日 発売 価格：36,080円

BATONは、Co2ガスブローバックガン「BT-SAND VIPER(BK) CO2GBB」を5月14日に発売する。価格は36,080円。

本商品は、映画「ジョン・ウィック:コンセクエンス」でジョンの愛銃として登場したPIT VIPERの兄弟機をCO2GBBとして再現したもの。実銃同様ドットサイトを搭載可能なスライド上部、金属製のプレートのインサート成型による強度、付属のオリジナルリアサイト付きスライドカバー（+オプティックプレート3種類）と集光フロントサイトなどが魅力となっている。

また、BKモデルはマガジンボディもブラックとなっている。なお、対応するCO2カートリッジは「PUFF DINO CO2 12g カートリッジ」となっており、他ブランドのCO2カートリッジは対応していないほか、使用した場合保証の対象外となる点に注意していただきたい。

□Gunsmith BATON「BT-SAND VIPER(BK) CO2GBB」

付属品

対応MOSプレート一覧

2011 CO2 ロングマガジン BK-BK [ 装弾数 : 31発 ] オプティックプレート×3種類 説明書&パーツリスト 保証書Docterピッチ（Doctor、Vortex、Vector Optics、SURE HIT MRS 等）M3 ねじ C-Moreピッチ（C-More 等）#8-32UNC（インチねじ） Leupoldピッチ（Leupold 等）M4 ねじ※上記対応表は実ダットサイトのピッチでレプリカによっては合わない場合がある

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