&TEAM、EP『We on Fire』が通算3作目のミリオン達成！「こうした結果をいただけて本当に幸せ」（EJ）

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&TEAMが4月21日にリリースした3rd EP『We on Fire』が、「ハントチャート」のリアルタイムチャート基準で4月21日に108万9,231枚を記録し、通算3作目の連続ミリオンを達成。4月21日に韓国で開催された発売記念イベントでも、ファンと共にその快挙を喜んだ。

■発売初日に108万枚の記録達成

2025年4月に日本でリリースした3rdシングル「Go in Blind (月狼)」で総出荷100万枚以上を達成し、同年10月には韓国1stミニアルバム『Back to Life』のミリオン出荷を達成した&TEAM。これにより日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成した初の日本アーティストとして本作でもミリオンへの期待が高まっていたが、3rd EP『We on Fire』で初日108万枚突破という結果を出しJapan to Globalの勢いを証明した。

『We on Fire』には、経験を燃料にさらなる高みを目指す「再び燃え上がる挑戦への決意」が込められており、&TEAMというグループの現在地とも重なる思いを見事に昇華した。

■リーダーEJ「もっと良い姿を見せたい」

リリース当日の4月21日には、韓国・高麗大学ファジョン体育館にて集まったファンを前に発売記念イベントを開催。通算3作目のミリオン達成のニュースは、イベント最中のMCでも言及され、メンバーたちは日本語、韓国語、英語、中国語で感謝を口にしながら、会場に集まったファンと共にその快挙を喜んだ。

リーダーのEJは「本当にありがとうございます。LUNE（&TEAMのファンネーム、「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）の皆さんに感謝します。こうした結果をいただけて本当に幸せです。いつももらってばかりなので、もっと良い姿を見せたいです」と感謝を伝えた。

サブリーダーのFUMAは「本当に夢みたいです。いつもサプライズをありがとうございます。オンライン（視聴）のLUNEもありがとうございます。良いスタートをきれそうです。日本でも韓国でも活動を頑張って、（もうすぐ）アジアツアーもあるので、一緒に楽しい空間を作りましょう」と述べ、5月13日からスタートするアジアツアーでの再会を約束した。

4月15日に日本で開催されたイベントで「2026年は公演の年」と語った＆TEAM。5月13日のKアリーナ横浜公演を皮切りに、自身最大規模のアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』をスタートさせる。

■リリース情報

2026.04.21 ON SALE

EP『We on Fire』

■関連リンク

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https://andteam-official.jp