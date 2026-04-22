敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に4試合連発となる9号を放ち、年間63発ペースとした。地元局も打った瞬間に確信する一発だった。

初回の第1打席は内野安打を放った村上。2回の第2打席、ダイヤモンドバックス先発ケリーの変化球を強振した。打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約129.8メートル）のアーチを確信して行方を見届けた村上は、一塁ベースを回ると右手を突き上げ、一瞬“お茶点てポーズ”のような仕草を見せた。ベンチのチームメートも呆れたような笑みを浮かべていた。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の放送席では、実況のジョン・シュリフェン氏は、打球が客席に届く前に「このボールは入った！」と確信。「ムラカミが4戦連発！ この男は本物だ！」と絶叫した。1980年に25勝を挙げ、サイ・ヤング賞を獲得した右腕で解説のスティーブ・ストーン氏も「ケリーは変化球を選択したようですが、ムラカミは待っていましたね。度肝を抜くような打球でした」と称賛した。



（THE ANSWER編集部）